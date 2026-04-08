Alberto Rojas desvela las sensaciones en Abu Dabi sobre el alto el fuego: "En Emiratos Árabes Unidos todo el mundo pensó que la tregua no iba a durar"

El periodista explica, desde Emiratos Árabes Unidos, que no tiene sentido que se anuncie la firma de un alto el fuego de dos semanas a las "02:00 horas de la madrugada, hora de EAU, y que a las 04:00 horas suene la alerta en el teléfono". Ya estaban lanzando "misiles balísticos y drones" contra EAU, Qatar, Baréin y Dubái.

La tregua entre Estados Unidos e Irán ha colapsado en apenas 24 horas. Irán acusa a Trump y Netanyahu de continuar bombardeando, mientras Israel intensifica sus ataques en Líbano. Irán también persiste en sus ofensivas, lo que ha resultado en el cierre del estrecho de Ormuz. Alberto Rojas, periodista de 'El Mundo', reporta desde Abu Dabi que la tregua era vista con escepticismo. A pesar del anuncio del alto el fuego, los ataques con misiles y drones comenzaron rápidamente, afectando puntos clave para la exportación petrolera. El tránsito por Ormuz está restringido, y los barcos deben pagar un peaje elevado para cruzar.

Se cumplen 24 horas de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán cuando el alto el fuego ya ha saltado por los aires. Irán ha denunciado que las bombas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu no han parado de caer. En paralelo, Israel está arrasando Líbano e Irán tampoco ha parado sus ataques, por lo que este miércoles no estamos viviendo un proceso de paz con un estrecho de Ormuz completamente cerrado.

De hecho, según ha explicado el periodista de 'El Mundo' desde Abu Dabi, Alberto Rojas: "En Emiratos Árabes Unidos todo el mundo pensó que la tregua no iba a durar". Tal y como ha contado a Ana Pastor, en el especial de El Objetivo: Trump, ¿y ahora qué?, no tiene sentido que se anuncie la firma de un alto el fuego de dos semanas a las "02:00 horas de la madrugada, hora de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y que a las 04:00 horas ya nos estaba sonando la alerta en el teléfono. Ya estaban lanzando misiles balísticos y drones" contra EAU, Qatar, Baréin y Dubái.

De hecho, se han atacado dos puntos muy importantes que tienen que ver con la salida del petróleo. Hasta un puerto en Omán, que tiene uno de los oleoductos que parten desde EAU "para sortear el estrecho de Ormuz". El otro punto atacado ha sido el oleoducto que recorre todo Arabia Saudí. Es decir, Irán ha bombardeado "las alternativas que tenían los países del golfo Pérsico para sacar su petróleo sin pasar por Ormuz".

Además, el estrecho de Ormuz, que debería estar funcionando con normalidad tras el acuerdo, está completamente cerrado al tránsito. A lo largo de este miércoles, "solo han pasado cuatro barcos, 10 desde que comenzó la tregua". Eso sí, la gran mayoría son buques ligados a navieras, o bien de Irán o bien de China.

Y todos los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, que Irán les deja cruzar, tienen que pagar un peaje de un euro por barril. "Una tasa de dos millones de dólares a pagar o bien en yuanes o bien incluso con bitcoins", asegura Rojas.

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