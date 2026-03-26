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Consecuencias económicas

Alberto Garzón explica cómo afecta la guerra en Irán, más allá del petróleo: "Hablamos hasta de productos agrarios y la tensión de precios a Irán le viene bien"

El exministro de Consumo señala en El Objetivo que los países del Golfo han desarrollado sus economías y ya no se dedican únicamente a la extracción de recursos naturales, sino que tienen un papel relevante en el mercado de fertilizantes, químicos o metales.

Garzón EL OBJETIVO
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Alberto Garzón ha advertido este miércoles de que el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán va mucho más allá del petróleo, llegando "incluso a los productos agrarios" por el cierre del estrecho de Ormuz.

El exministro de Consumo ha explicado en El Objetivo que Donald Trump "ahora mismo está atrapado y su objetivo es más modesto (que cambiar el régimen iraní): abrir el estrecho de Ormuz como estaba antes". En este sentido, ha subrayado que "ahora la palabra la tiene Irán", que "está en una posición más cómoda que Trump".

Así las cosas, en las últimas semanas ya se han empezado a notar las consecuencias del cierre de Ormuz, con importantes subidas en el precio del petróleo o el gas y, como ha destacado Garzón, la crisis energética actual ya ha sido calificada como "la más grave desde 1973" por la Agencia Internacional de la Energía.

Más allá de eso, el político ha subrayado que el análisis no puede limitarse a los hidrocarburos y "hay que tener en cuenta que los países del Golfo mejoraron sus industrias y ya no se dedican solo a la extracción pura del crudo".

"Fertilizantes, químicos, metales, aleaciones de aluminio… son exportadores en una cantidad brutal. Hablamos incluso de productos agrarios. Todo esto son insumos que se incorporan en el proceso productivo de los países desarrollados", ha esgrimido.

En este sentido, ha recalcado que "se están propagando y amplificando tensiones de precio que a Irán le vienen bien", ya que "esta tensión va contra los aliados de EEUU".

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