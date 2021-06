Jesús Saseta descubre ante los trabajadores de 'Sagar' que no es un escritor que participa en un reality, sino el gerente de la empresa, y les explica cómo vivió la experiencia de trabajar junto a ellos.

Con Javier, uno de los empleados que hace servicios a domicilio, se dio cuenta de que no decía que no a ningún cliente. "Un trabajador improductivo no puede formar parte de la empresa", le dice al respecto durante su reunión.

"Tu trabajo es muy importante para nosotros. La relación personal con los clientes es el valor añadido. Como imagen de 'Sagar', estás muy lejos de lo que esperaba", agrega.

Una charla tensa que acaba con una carta que el jefe le entrega al trabajador y que puedes escuchar en el vídeo que acompaña a estas líneas.