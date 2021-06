El gerente de 'Sagar' se infiltra en una de las ferreterías de la empresa para comprobar de primera mano cómo funciona la tienda y las funciones de Tatiana, la responsable de este lugar.

El jefe infiltrado se lleva una sorpresa muy desagradable al descubrir que algunos clientes no se fían de los consejos de la trabajadora por puro machismo. Algo que vive en primera persona.

Y es que un cliente llega a la ferretería y se dirige en todo momento al jefe infiltrado, a pesar de que este le insiste en que él solo está de prácticas y no tiene ni idea. "No me ha gustado su reacción porque me miraba más a mí que a ella", señala ante las cámaras.

Algo de lo que también se percata Tatiana, que llega a preguntarle al comprador si no se fía de ella. "Me molesta, podrían disimularlo un poco. ¿Qué piensas, que no estor preparada para venderte una broca?", se pregunta cuando el cliente se marcha.