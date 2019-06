La 'paradita' para el café de Mario, el trabajador menos estresado de Cooltra: "Si no voy todo zombie"

La primera misión en Cooltra del Jefe infiltrado consiste en "madrugar mucho". Paco Ripoll (Isaac) trabajará como Swapper, el personal encargado de poner las motos a punto para los usuarios. Un swapper debe cambiar unas 30 baterías al día. El jefe se infiltra con Mario porque nunca llega a cumplir ese objetivo.

"Somos la primera mano de la empresa, sin nosotros no harían nada. Pero nuestro trabajo no está valorado", afirma Mario, que insiste en que no da tiempo a cambiar las 30 baterías en una jornada de 8 horas. "Ni yendo a saco", añade.

Nada más comenzar la jornada, Mario hace su primera parada para tomar un café y un bollo. "Luego también me hago los 20-30 minutos de descanso a media mañana. Creo que me lo merezco y me lo tomo con calma", le explica al Jefe infiltrado.