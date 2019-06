La carrera contrarreloj en el taller de Cooltra que hace sudar la camiseta de El Jefe Infiltrado

El Jefe se infiltra en uno de los talleres de reparación de Cooltra para comprobar si el perfil profesional de los mecánicos se adecúa a las necesidades de la empresa.

El Jefe conoce a Jordi 'Bit-amina', uno de los mecánicos. Se define a sí mismo como un enamorado de Cooltra y gran conocedor de las motos eléctricas. Jordi le pide a El Jefe que instale un GPS en una de las motos y lo hace sin darle ningún tipo de indicación. "Me podía haber dado mejor ayuda. En vez de tanto 'venga campeón, que tú puedes'", afirma ante las cámaras del programa.

Más tarde, el mecánico Jordi encarga otra tarea al Jefe infiltrado, que se sorprende por el ritmo frenético que su empleado lleva en el taller. "Tendría que haber estado más por mí y no a mil cosas", añade El Jefe.

Otros momentos destacados

Tras conocer a Jordi en el taller, El Jefe infiltrado le acompaña hasta su casa. Allí, la velocidad y la responsabilidad que mantiene en el trabajo no disminuye, y es que, junto con su mujer, luchan a diario por cuidar de su hija, que se quedó tetrapléjica por una enfermedad rara".

Pero la jornada de trabajo no ha sido siempre tan frenética para el Jefe. Cuando acompaña a un swapper (encargado de mantenimiento de las motos de Cooltra), se queda dormido en la furgoneta. Y se excusa, "no me duermo, son las lentillas"