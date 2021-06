La estilista y peluquera de 'El Jefe Infiltrado' le cambia el look por completo a Jesús Saseta, el gerente de 'Sagar', para que sus trabajadores no le descubran cuando se infiltre en la empresa.

Le cambia el peinado, le da ropa completamente distinta e, incluso, le llega a teñir la barba. Así, le somete a un gran cambio de look que sorprende mucho a su familia. "La única cosa que te dije que no hicieras...", le dice su mujer al verle. Mientras que su madre asegura que no reconoce a su hijo.

En el vídeo que aparece sobre estas líneas puedes ver cómo ha quedado tras su transformación en un escritor con aire bohemio y la reacción de sus familiares al descubrirlo.