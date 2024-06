Varios miembros del Partido Socialista se han mostrado muy críticos con las actuaciones del juez Peinado, junto la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid, de autorizar una convocatoria para rezar el rosario en Ferraz al considerar que estás decisiones "están condicionando la campaña electoral" para las elecciones europeas.

Como expone Sandra Sabatés, "el más claro en denunciar estas injerencias ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente que, durante una visita a la obras del túnel de Viator, en Almería, ha afirma que esto "echa tierra sobre esa imparcialidad y abonar la tesis que algunas togas están entrando en la batalla electoral".

"La verdad que para decir lo de echar tierra iba muy apañado", afirma Wyoming. "Sí, en esta campaña electoral se están produciendo injerencias intolerables, y me refiero a las de los jueces en política no a que el ministro de Transportes intente ser el albañil de los Village People", añade el presentador. "Me parece un acierto", argumenta, "y espero ver al ministro de Exteriores vestido de indio en su próximo viaje internacional".