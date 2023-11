Como expone Sandra Sabatés: "Ayer se celebró el último debate presidencial antes de la segunda ronda de las elecciones en Argentina del próximo domingo 19 de noviembre". Todos los medios dan por vencedor al peronista Sergio Massa frente al ultraderechista Javier Milei.

Durante el debate, ambos políticos entraron cruzaron duras acusaciones. Por ejemplo, tras una ronda de preguntas del peronista en las que pedía a Milei que contestara sí o no a si iba a dolarizar la economía o eliminar el Banco Central, el ultraderechista acusaba a Massa de ser un mentiroso a lo que añadía que "si vos fueras Pinocho ya me habrías lastimado un ojo". Tras esta afirmación, Wyoming no duda en añadir que a Milei le iría bien contar con Pepito Grillo "que le advertiría de todas sus malas ideas", aunque añade que "ser la voz de la conciencia de Milei tiene que ser durísimo, a las dos horas estás afónico"

Wyoming afirma, irónico, que durante el debate también hubo momentos de "exquisita educación", como cuando Milei le preguntaba a Massa qué quería preguntar y el peronista, tranquilo, le respondía: "Nada, te di la palabra". El ultraderechista le lo agradecía pero le indicaba que le cedía el turno de intervención. Unos segundos en los que, aparentemente, habían enterrado el hacha de guerra o, como afirma Wyoming, "en el caso de Milei la motosierra".