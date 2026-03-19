Guerra de Irán
Wyoming, tajante a Trump tras decir que no tiene miedo a nada: "Claro, él no está debajo de las casas cuando bombardean"
Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio las palabras de Donald Trump sobre la guerra de Irán: "Acojona más que la niña de 'El Exorcista', lo que sale de su boca es mucho peor que un chorro de vómito verde".
En Estados Unidos la situación parece cada vez más complicadas para Donald Trump, a quien algunos periodistas le han preguntado si vamos camino de una nueva guerra de Vietnam. "El régimen de Irán ha dicho a 'Sky News' que si envía tropas terrestres a Irán habrá un año Vietnam, ¿teme que esto suceda?", ha preguntado el periodista al presidente de EEUU, que ha contestado tajante: "No, realmente no temo a nada".
Tras escucharle, El Gran Wyoming responde rotundo a Trump desde el plató de El Intermedio: "Claro que no tiene miedo a nada, él no está debajo de las casas cuando bombardean ni va a desembarcar ahí". Además, el presentador asegura que Donald Trump "es el que más miedo da": "Acojona más que la niña de 'El Exorcista', porque lo que sale de su boca es mucho peor que un chorro de vómito verde".
Además, los informes de Inteligencia de EEUU contradicen al presidente al afirmar que el programa nuclear de Irán no suponían una amenaza inminente. Una postura que compartía Joe Kent, el exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos que dimitió este martes por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Visiblemente molesto con Kent, Trump ha afirmado que "está mejor fuera" porque es "muy flojo en materia de seguridad".
Eso sí, no pensaba lo mismo hace cuatro años cuando el propio Trump confesó en otro vídeo que Kent era "un tipo increíble y con gran futuro". "Otro cambio de opinión de Trump", afirma Wyoming, que destaca que "hace no tanto amaba al mismo Kent que ahora odia".
