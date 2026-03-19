El exjefe de antiterrorismo de EEUU asegura que el núcleo duro de Trump no le permitió compartir sus dudas sobre el ataque a Irán

Joseph Kent, el exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, en una imagen de archivo

¿Qué ha dicho? "A un buen número de los principales responsables de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión ante el presidente", ha asegurado Kent en declaraciones realizadas en el programa de Tucker Carlson.

Joseph Kent, exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, renunció criticando al entorno cercano de Donald Trump por impedirle expresar sus dudas sobre el ataque a Irán. En el programa de Tucker Carlson, Kent afirmó que Trump se basó en un reducido grupo de asesores y que Israel influyó en la decisión, a pesar de no haber pruebas de una amenaza inminente por parte de Irán. Kent denunció una campaña de desinformación por parte de altos funcionarios israelíes y medios estadounidenses que promovió una guerra con Irán, similar a la táctica usada en la guerra de Irak.

Joseph Kent, el exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, quien dimitió este martes por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, ha acusado al núcleo duro de Trump de no permitirle compartir con el presidente de EEUU, Donald Trump, sus dudas sobre el ataque a Irán.

En declaraciones realizadas en el programa de Tucker Carlson, el exjefe de antiterrorismo ha dicho que el presidente se apoyó en un pequeño círculo de asesores al tomar la decisión de atacar a Irán. Kent ha señalado que Israel dobló el brazo a Trump, a pesar de que, dijo, no existían pruebas de que Irán representara una amenaza inminente para Estados Unidos.

"A un buen número de los principales responsables de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión ante el presidente", ha señalado Kent al comentarista conservador, ex presentador de la Fox: "No existió un debate sólido".

Ya en la carta dirigida al presidente Trump, Kent aseguró que "Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

De esta manera, Kent señaló que, al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una "campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma "Estados Unidos Primero" y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán".

Esta "caja de resonancia", dijo, "se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida". "Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error", añadió.

La jefa de Inteligencia de EEUU dice que Trump era el "único" para decidir

La directora de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha reforzado la idea de Kent de que Irán no "representaba ninguna amenaza inminente". Aunque no lo ha dicho explícitamente, Gabbard fue bastante clara al testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Allí, ha sido interrogada por el senador demócrata Jon Ossoff, que se ha limitado a citar extractos del informe de Inteligencia en el que se afirma que el programa de enriquecimiento de uranio iraní quedó "destrozado" tras los ataques de junio y dice que la República Islámica "no trató de reconstruirlo".

"Cito: el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. ¿Es correcto?", ha planteado Ossoff, a lo que Gabbard ha respondido afirmativamente.

El documento especifica que desde los ataques del año pasado Irán no ha reconstruido su programa nuclear. "Cito: no ha habido esfuerzos desde entonces. ¿Es correcto", ha esgrimido Ossoff. "Sí, es correcto", ha declarado la jefa de Inteligencia.