El Intermedio reproduce en exclusiva uno de los audios de 'Rajoy' grabados por 'Bárcenas': "Me trae de cabeza..."

Raúl Pérez se convierte en el extesorero del Partido Popular para desvelar el contenido del audio en el que Mariano Rajoy habla sobre la caja B del Partido Popular.

El Gran Wyoming confiesa que tras escuchar las declaraciones de Luis Bárcenas en el juicio de la Operación Kitchen "nos hemos quedado con ganas de saber el contenido de esos audios de Rajoy", por ese motivo el programa cuenta con el 'extesorero popular'.

"Dije que iba a tirar de la manta y lo he hecho con unos añitos de retraso, pero bueno, como decía cada vez que apuntaba un sobresueldo en mis papeles, 'despacito y con buena letra'", comenta 'Bárcenas'.

El 'extesorero' se disculpa por llevar su ordenador, ya que le pidió a un muchacho de la cárcel que borrara la nube y le ha desconfigurado todo el dispositivo. "Le voy a hacer una confesión un poco personal: ni siquiera ser muy bien qué es eso de la nube", añade.

"El problema es que estoy intentando recuperar los audios de Rajoy, y tienen que estar por aquí", comenta. 'Bárcenas' señala que incluso han mandado la papelera de reciclaje a la papelera. "Eso o me la han destruido a martillazos", señala.

'Bárcenas' explica que busca en su ordenador "audio Mariano Rajoy" y este no aparece. "¿Ha probado a utilizar el lenguaje encriptado de sus papeles?", le sugiere Wyoming, "Búsquelo como audio M.R.".

Finalmente, tras la sugerencia del presentador de El Intermedio el audio aparece. Wyoming le pide que lo reproduzca y 'Bárcenas' le responde que, si pago 4.500 euros por borrarlo, "así que imagínese lo que cobro por reproducirlo".

Wyoming señala que por un documento de ese calibre está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. "Dani Mateo, este mes no cobras", afirma. 'Bárcenas' le advierte que va a escuchar "un material muy sensible", grabado mientras 'Rajoy' tritura documentos.

En el audio se escucha al 'expresidente del Gobierno' decirle a 'Bárcenas' que tiene que hablar con él sobre un asunto que le trae "de cabeza": "Real Sociedad - Getafe, ¿uno, equis o dos? ¿Qué pondrías?".

Sobre la contabilidad B, el 'expresidente' confiesa que "sí", aunque el audio se entrecorta por culpa del sonido de la trituradora de papel. "¿Eso es todo?", dice Wyoming, decepcionado, "pero si no se le entiende nada por la dichosa trituradora". "Ya lo siento", responde 'Bárcenas', "Rajoy tiene mucha suerte, no se le puede incriminar y, encima, hizo pleno al 15".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.