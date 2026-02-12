El consejo de Wyoming a Rufián: "Antes de unir a la izquierda, pruebe algo más sencillo como unir a Andy y Lucas"

El Gran Wyoming manda un mensaje de ánimo en este vídeo de El Intermedio a Gabriel Rufián en su propuesta de unir a la izquierda en España contra PP y Vox: "Vaya tarea que tiene, pero no se desanime".

Después de salir a la luz la propuesta de Gabriel Rufián de crear un frente que aúne a todas las izquierdas para frenar el avance de PP y Vox, el político de ERC ha argumentado en el Congreso de los Diputados la urgencia de llegar aun acuerdo entre las fuerzas progresistas.

"Yo soy catalán, independentista, republicano... pero quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera, se equivoca", ha asegurado Rufián, que ha destacado que o hablan entre ellos o se van "al carajo".

Tras escucharle, El Gran Wyoming destaca "la tarea que tiene por delante Rufián" y le manda un consejo: "No se desanime, para ir entrenando, antes de unir a la izquierda pruebe algo más sencillo como unir los continentes o a Andy y Lucas".

