Ferreras, tras la defensa de Ayuso sobre su medalla a Trump: "Es el discurso impresentable para justificar algo que es impresentable"

EEl presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona en este vídeo a la justificación que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado sobre por qué le ha dado la Medalla Internacional de su gobierno a los EEUU de Trump.

Tal como podemos ver en este vídeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado la Medalla Internacional de Madrid que su gobierno ha otorgado a los EEUU de Trump de una forma un tanto curiosa. Entre otras lindezas, llamando "tristes" al Gobierno de Pedro Sánchez, a la oposición de la Asamblea de Madrid.

"Es el discurso impresentable para justificar algo que es impresentable", reaccionaba contundente Antonio García Ferreras. "Que en estos momentos de tragedia para miles y miles de estadounidenses y ciudades migrantes, la Comunidad de Madrid le entrega a EEUU una medalla (...)

"¿No se han enterado de lo que está pasando en Minneapolis o en Chicago? ¿No saben que detienen a niños y los llevan a centros de internamiento? ¿Que los han metido en jaulas? ¿Que detienen a sus padres cuando van al colegio?", critica Ferreras.

La presidenta madrileña anunciaba este galardón en un vídeo emitido durante 'The hispanic prosperity gala' (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida. Era, según la madrileña, un reconocimiento a EEUU "por su labor en favor de la hispanidad" y por ser "el principal faro del mundo libre".

