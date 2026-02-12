Wyoming, tras los ataques de Feijóo a Sánchez: "Es irónico viniendo del partido que gestionó el accidente de Angrois"

"Es irónico escuchar a Feijóo atacar así a Sánchez por la gestión de Adamuz viniendo del partido que gestionó, como gestionó, el accidente de tren en Angrois y el del Metro de Valencia", afirma El Gran Wyoming.

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para someterse a una sesión de control por primera vez desde el 10 de diciembre. En relación al accidente de tren de Adamuz, en el que 46 personas perdieron la vida, el presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir investigando las causas de la tragedia hasta saber la verdad, ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha asegurado la seguridad de la Red Ferroviaria española.

"Es probable que una de las lecciones que acabemos extrayendo de esta terrible tragedia es que esos protocolos no son infalibles", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha destacado que las pruebas de control deben ser "ampliados y mejorados". Por su parte, Feijóo se ha mostrado especialmente duro con el Gobierno y ha responsabilizado al Gobierno del accidente de Adamuz: "Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su Gobierno se sentará también en el banquillo por esto".

Tras escuchar al líder del PP, El Gran Wyoming asegura uqe ha sacado "la artillería pesada" y le responde: "Es irónico escucharle atacar así a Sánchez por la gestión de Adamuz viniendo del partido que gestionó, como gestionó, el accidente de tren en Angrois y el del Metro de Valencia".

En su respuesta a Feijóo, Pedro Sánchez ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "utilizar desinformación y bulos" sobre el accidente de tren de Adamuz.

