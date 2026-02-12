Wyoming explota contra Ayuso tras su medalla a EEUU: "Los demás no tenemos que compartir su servilismo al peor presidente de EEUU"

"¿Alucino o esta mujer es un poco inoportuna?", se pregunta un indignado Wyoming sobre la defensa de Ayuso a Trump: "¿Una gala a favor de la hispanidad cuando están persiguiendo a los latinos como si fueran animales?".

El Gran Wyoming no da crédito después del anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que va a conceder la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos. La presidenta madrileña lo ha comunicado durante su intervención por videoconferencia en 'The Hispanic Prosperity Gala', "un acto latino donde participaban personalidades mediáticas de la ultraderecha, celebrado en el club de Mar-a-Lago". Además, Ayuso ha afirmado que Madrid "siempre ha mirado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre".

"¿Alucino o esta mujer es un poco inoportuna?", se pregunta El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, donde reflexiona: "¿Una gala a favor de la hispanidad cuando están persiguiendo a los latinos como si fueran animales?". "No sé a qué libertad se refiere, sobre todo atendiendo a alguno de los últimos acontecimientos", destaca el presentador, que recuerda que está "hablando de un país que secuestró al presidente de otro país, saltándose la legalidad internacional, para quedarse con su petróleo".

"Es un país que está llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, deteniendo a la gente por la calle solo por su color o su acento", insiste El Gran Wyoming, que critica duramente a Donald Trump "Ha justificado y defendido el asesinato de ciudadanos a manos de una patrulla migratoria que se comporta exactamente igual de la Gestapo".

El presentador de El Intermedio explica que EEUU "ha puesto patas arriba el tablero mundial jugando con los aranceles o ha amenazado militarme a un aliado, Dinamarca, para quedarse con parte de su territorio". Además, recuerda que el presidente de Estados Unidosha apoyado el genocidio en Gaza con el objetivo de convertir la Franja en un resort.

Por todo ello, El Gran Wyoming manda un tajante mensaje a Isabel Díaz Ayuso en el vídeo principal de esta noticia: "Sí, señora Ayuso, puede que EEUU sea un faro, pero no de libertad, sino de coche patrulla". Y concluye recordando a Ayuso que, aunque ella sea "muy fan de Trump", "la medalla es de Madrid": "Los demás no tenemos por qué compartir su servilismo al peor presidente de la historia de EEUU".

