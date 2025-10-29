Ahora

Un año después

Funeral de Estado de las 237 víctimas de la DANA

Aniversario de la trágica DANA

Wyoming explota contra Mazón por la DANA: "Es incomprensible que tardaran tanto en mandar un mensaje que pudo salvar vidas"

"Después de casi un año escuchando 'Mazón, dimisión', se planta en cualquier lado que tenga un minuto de silencio", reflexiona El Gran Wyoming tras saber que Mazón acudirá al funeral por el aniversario de la tragedia.

Sandra Sabatés repasa en el plató de El Intermedio las últimas informaciones que se conocen de la DANA cuando se cumple un año de la tragedia. "La jefa de Emergencias de la Generalitat ha revelado que un miembro de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana pidió que se enviara la alerta a las 18:35 horas", explica Sandra Sabatés en este vídeo, donde destaca que "desde la Generalitat se le respondió que se estaba valorando".

Finalmente, la alerta se envió a las 20:11 horas, haciendo que el mensaje llegara a la ciudadanía "casi dos horas más tarde y cuando se acumulaban las víctimas", afirma Sandra Sabatés en el vídeo, donde El Gran Wyoming analiza indignado: "Sigue siendo incomprensible por qué el Gobierno de Mazón tardó tanto tiempo en mandar un mensaje que pudo salvar tantas vidas". "El que no avisa es un incompetente", afirma el presentador.

