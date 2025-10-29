Pedro Mansilla, de los looks de Leonor y Sofía: "Para compensar lo bien que iba Letizia, ellas iban disparatadas"

Mientras el look elegido por la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias "sale mejor en el catálogo", según el experto Pedro Masilla, el de la princesa Leonor debería haber enseñado "algo de clavícula".

Pedro Mansillaanaliza en este vídeo de El Intermedio los estilismos que eligieron los miembros de la familia real para la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 que, como cada año, se ha celebrado en Oviedo. El experto destaca que, el rey, como es "costumbre, iba impecable en los tres actos que presidió": "Me gustó especialmente en el teatro, donde señalo su corbata, que era discreta, elegante e inolvidable".

Por otro lado, sobre la reina Letizia, Mansilla afirma que la vio "muy bien": "Iba muy bien vestida, uno de los looks más exitosos de toda al temporada". El experto detalla que la reina Letizia llevó "un negro existencialista" que destacaba por su "menos es más": "Le quedaba impecable y esa suave transparencia que iba del cuello a los hombros es una genialidad". Además, destaca que "su pelo recogido le permitía exhibir sus pendientes": "Me gustó mucho su imagen", afirma el experto, que destaca los ojos de la reina: "Tenía unos ojos que no podíamos dejar de mirar, tristes, probablemente, de felicidad".

Sin embargo, Mansilla afirma que "para compensar lo bien que iba su madre", la infanta Sofía y la princesa Leonor "iban un poco disparatadas". Es más, el experto señala que "la infanta Sofía iba peor que la princesa Leonor", cuyo look asegura que "sale mejor en el catálogo" de como ella lo llevó. "Uno de los errores es que hay una especie de cortina cayendo del hombro a la manga", lamenta el experto, que destaca que, además, el vestido "la hace muy mayor".

"Estas dos chicas, que tienen un maravilloso futuro, no sé qué prisa tienen para llegar a él", sentencia. Por último, destaca que le pasó lo mismo a la princesa Leonor, cuyo vestido berenjena le hace "muy mayor". Además. "innecesariamente porque estaba guapísima". Eso sí, Mansilla recomienda a la princesa que "enseñe algo de escote": "Un poco de clavícula le hubiera venido muy bien". Por último, destaca que "es un look un poco Isabel II".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.