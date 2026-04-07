Wyoming responde a Trump tras amenazar a Irán: "EEUU tiene más cabezas nucleares que cabezas en el Gobierno"

Tras las amenazas de Donald Trump con arrasar Irán, El Gran Wyoming reflexiona: "Hay que reconocerle la ambición, en una noche algunos queman la pista de baile y otros, un país entero".

Donald Trump ha amenazado con destruir Irán en cuanto termine su ultimátum de 48 horas, que vende este martes por la noche. "Todo el país puede ser arrasado en una sola noche", ha afirmado el presidente de EEUU sobre Irán.

Tras escuchar sus amenazas, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "A ver, seamos un poco honestos, hay que reconocerle la ambición, en una noche algunos queman la pista de baile y otros, un país entero". "Lo que está claro es que ha sido un día movidito para Donald Trump", afirma el presentador de El Intermedio, que explica en el vídeo que mientras "por la tarde se ha reunido con una corte militar y su secretario de Guerra, por la mañana ha estado con su verdadero asesor, el Conejo de Pascua".

"Que no se confíe mucho el conejo, que a Trump las amistades le duran poco", explica Wyoming, que advierte: "Ahora le ríe las gracias, pero en dos semanas le acusa de esconder armas de destrucción masiva".

Por otro lado, Trump ha vuelto a justificar la intervención en Irán recurriendo a las supuestas armas nucleares que estarían haciendo. "Irán no puede tener armas nucleares, son unos lunáticos y no puedes dejar armas nucleares en manos de unos lunáticos", ha asegurado rotundo el presidente de EEUU.

Tras escucharle, El Gran Wyoming no da crédito en este vídeo: "¿Qué ha dicho?". "¿Pues no lo permitimos no?", pregunta Wyoming, que reflexiona: "A lo mejor quiere decir que no se puede permitir que haya más lunáticos con armas nucleares porque "Estados Unidos tiene más cabezas nucleares que cabezas en el Gobierno".

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