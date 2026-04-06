Wyoming pide que Trump y Netanyahu "se cojan un par de años sabáticos": "Son peligrosos y ponen en peligro al resto del planeta"

El presentador de El Intermedio señala que "no sirve de nada" intentar negociar con ambos líderes ya que ambos "continúan con su afán destructor y acercando cada vez más el planeta a un cataclismo".

El Gran Wyoming comienza El Intermedio preguntándose por qué la Semana Santa dura solo una semana. "¿Por qué no lo hemos llamado el mes santo?", pregunta. "Diréis 'se conmemora el martirio de Jesucristo y tampoco es plan que le estén dando porrazos un mes entero", añade.

"Algunos os torturan durante más tiempo en la oficina y no os quejáis tanto", indica, irónico, "y encima no sois hijos de Dios". El presentador indica que volver de vacaciones "siempre es un bajón" y, por ese motivo, recomienda seguir el ejemplo de Baleares, Castilla la Mancha o Cataluña, entre otras comunidades autónomas, en las que se alarga la Semana Santa.

"En el caso de los valencianos, por ejemplo, lo han hecho un día", expone, "pero en el caso de otros aficionados a las cosas que explotan, como Trump y Netanyahu, yo les recomendaría que se cogiesen un par de añitos sabáticos".

El presentador indica que ambos "continúan con su afán destructor y acercando cada vez más el planeta a un cataclismo". Wyoming indica que el presidente de EEUU ha dado un ultimátum a Irán "exigiendo que reabra al estrecho de Ormuz antes de mañana". Trump ha declarado que el ultimátum "es improrrogable".

Además, escribió en su red social, 'Truth Social': "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o vais a vivir en el infierno". "Se ve que como el Nobel de la Paz se le resiste va a por el de literatura", comenta el presentador.

En opinión del presentador, Netanyahu y Trump "están desatados, son peligrosos y ponen en peligro al resto del planeta". "Como no sirve de nada razonar con ellos, ni amenazarlos ni negociar, solo nos queda pedir que alarguen la Semana Santa y se cojan vacaciones", concluye, "o mejor, que se jubilen".

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