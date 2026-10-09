Wyoming recuerda a Ayuso que Maricarmen también la responsabilizó a ella de su desahucio: "Si se hubiera interesado, lo sabría"

El Gran Wyoming responde tajante a Ayuso: "Solo ha escuchado las quejas de Maricarmen cuando ha visto que podía usarlas para atacar al Gobierno, pero si hubiera escuchado completas las declaraciones vería que también la nombra".

Sandra Sabatés analiza las reacciones a la muerte de Maricarmen, símbolo de la lucha por le derecho a la vivienda: "La jornada ha estado marcada por le veto de PP y Vox a ese minuto de silencio en honor a Maricarmen, tanto en el Senado como en el Ayuntamiento de Madrid". "En la Asamblea se ha vivido un pleno lleno de tensión", afirma la periodista, que destaca que "Más Madrid y PSOE se han visto obligados a hacer el minuto de silencio en el exterior del edificio". Por su parte, en el PP justifican la negativa argumentando que no quieren usar políticamente el fallecimiento.

"¿Qué les costaba mostrar un mínimo de empatía con un caso que ha sacudido a la sociedad de este país?", se pregunta El Gran Wyoming, que afirma que "un minuto de silencio es gratis". Sin embargo, el presentador avisa al PP de que esto "les puede salir caro en las urnas, aunque no tan caro como el alquiler que pedían a Maricarmen los de Urbagestión".

Por otro lado, la presentadora de El Intermedio destaca que Isabel Díaz Ayuso "ha usado el caso de Maricarmen para cargar contra Pedro Sánchez quitándose cualquier responsabilidad". "Ha sido desahuciada por una ley socialista y el Gobierno que lo hace es el de Sánchez, pero la culpa es de Ayuso", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Gran Wyoming no da crédito y responde tajante a Ayuso: "Solo ha escuchado las quejas de Maricarmen cuando ha visto que podía usarlas para atacar al Gobierno, pero si hubiera escuchado completas las declaraciones vería que también nombraba otras administraciones". Es más, Wyoming recuerda el momento exacto en el que Maricarmen responsabiliza también a Ayuso y Almeida en su entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio.

"Si se hubiera interesado por este caso, sabría lo que de verdad pensaba Maricarmen, que también la responsabilizaba a usted", asegura Wyoming en este vídeo.

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