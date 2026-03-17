Wyoming reacciona a la ovación del PP a Mazón tras descartar el TSJV su imputación: "Se ve que no se lo creían ni ellos"

De la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de descartar la imputación de Mazón al juicio contra Héctor de Miguel por la denuncia de Abogados Cristianos. Wyoming y Sandra Sabatés analizan la actualidad judicial en este vídeo.

Wyoming y Sandra Sabatés analizan la actualidad judicial en 'Más Vale Toga'. En esta ocasión, arrancan con la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia no ve razones para imputar a Carlos Mazón por su gestión de la DANA y devuelve la causa a la jueza de Catarroja.

"Con el juicio le ha pasado como con trabajar el día de la DANA, que se ha librado", afirma Wyoming. Un "día grande" para Mazon, ya que tras conocerse la noticia sus compañeros reunidos en la Junta Directiva del Partido Popular le habrían dedicado una ovación: "Se ve que no se lo creían ni ellos", afirma el presentador, que le daría al expresident el Oscar a Mejor actor "de reparto de culpas".

"MAR, p'alante"

Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que acudir a declarar como imputado por señalar y difundir datos personales de dos periodistas. La jueza también ha ordenado identificar a los policías que tomaron los datos de los periodistas de 'El país' cuando trataban de investigar una supuesta obra ilegal en el ático de González Amador. Posteriormente, esa fotografía de ambos fue difundida por el jefe de Gabinete de Ayuso.

"El artífice de la campaña para acabar con el fiscal general, al que acusó de revelación de secretos, ahora va a ser investigado por revelación de secretos. Como diría él, 'MAR va p'alante'", reacciona Wyoming, que en el caso de que acabara quedándose sin cargo le recomienda como próximo ayatolá: "La barba ya la tiene y no para de lanzar bombazos en su Twitter".

El expresidente de la Diputación de Almería, contra las cuerdas

Por su parte, la UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagó su hipoteca con dinero procedente de la corrupción. Según el informe remitido por la Guardia Civil, Javier Aureliano García utilizó a sus hermanos para introducir mordidas en el circuito legal que presuntamente provenían del amaño de contratos.

Entre las adjudicaciones investigadas hay una de más de 2 millones de euros para la compra de mascarillas durante la pandemia, por lo que también se encuentran imputados su número dos y número tres.

Ante esto, Wyoming recuerda que Almería siempre ha sido "el far west español", salvo que Aureliano "en lugar de morir con las botas puestas, se las puso durante la pandemia".

Abogados Cristianos, contra Héctor de Miguel

Por último, Sandra y Wyoming analizan la denuncia de Abogados Cristianos contra Héctor de Miguel, que se sentará en el banquillo por un delito de coacciones contra la presidenta de la asociación de extrema derecha, Polonia Castellanos, tras, según la denuncia, incitar presuntamente a los oyentes de su programa de radio a llamar al teléfono de la sede de la organización.

"Parece que hay jueces que permiten que organizaciones ultras, como Abogados Cristianos, decidan qué es gracioso y qué es delito", señala Wyoming, para el que "con las lindes del humor cada vez más acotadas, la situación está francamente negra".

Un bingo denuncia al hogar del jubilado

'Más Vale Toga' conecta con Isma Juárez, que desde el hogar del jubilado de Santutxu, informa de que "se ha liado parda por jugar al bingo". Al parecer, el salón de juego que hay al lado del centro de mayores les habría denunciado por hacerle la competencia.

Aunque de momento solo es un aviso, si reinciden podrían enfrentarse a una multa de 60.000 euros por no tener licencia de juego. "Si les detienen, que no esperen mucha colaboración. Aquí nadie va a cantar, como mucho una línea", apunta Isma.

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