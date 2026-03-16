Mazón recibe una ovación cerrada de Feijóo y los barones del PP tras descartarse su imputación por la DANA

La Junta Directiva Nacional del PP tras la victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones de Castilla y León

Los detalles Feijóo ha trasladado a los barones 'populares' la noticia del rechazo por parte del TSJCV de investigar a Mazón. Algunos barones ya han escrito al expresident de la Generalitat Valenciana.

La Junta Directiva Nacional del PP ha celebrado que Carlos Mazón no será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según ha comunicado Alberto Núñez Feijóo. La decisión fue unánime entre los cinco magistrados, quienes consideran que no hay "un fundamento sólido y objetivo" para calificar los hechos descritos por la jueza de Catarroja como delito. Aunque el TSJCV no ve elementos que vinculen a Mazón con el envío del ES-Alert durante la DANA, el procedimiento podría continuar en el juzgado de Catarroja para resolver con libertad de criterio. Mazón ha recibido mensajes de apoyo de algunos barones del PP.

La Junta Directiva Nacional del PP ha recibido una buena noticia durante una mañana que ya era de celebración en Génova. Según ha podido saber laSexta, se ha producido una ovación cerrada en el momento en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido que Carlos Mazón no será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Algunos de los barones 'populares' ya han escrito a Mazón para celebrar la decisión del Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal. A puerta cerrada, solo han hablado Alfonso Fernández Mañueco tras su victoria en Castilla y León y Manuel Cobo.

La decisión del TSJCV se ha producido por unanimidad de los cinco magistrados que conforman el Pleno al considerar que la actuación de Mazón al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la jueza de Catarroja "revistan carácter de delito".

En un auto de 70 páginas al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal no ve elementos que acrediten la participación de Mazón en el envío del ES-Alert que se envió a la población a las 20:11 horas el día de la DANA.

Esta decisión del TSJCV "no significa que el procedimiento no pueda continuar" en el juzgado de Catarroja. "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", expone el auto, que elogia el "esfuerzo y la laboriosidad" de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

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