Wyoming reacciona al 'culebrón venezolano' de Trump, Delcy y María Corina Machado: "El drama está en el pueblo de Venezuela"

Wyoming analiza en este vídeo el 'triángulo' formado por Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado por el Gobierno de Venezuela: "La historia de dos mujeres enfrentadas por un mismo hombre todopoderoso, magnético y naranja".

Hoy María Corina Machado y Donald Trump mantenían un encuentro privado en la Casa Blanca justo un día después de que el presidente norteamericano elogiara públicamente a Delcy Rodríguez.

Un auténtico culebrón venezolano que Wyoming ha llamado 'Amarte así, Panochito': "La historia de dos mujeres enfrentadas por un mismo hombre todopoderoso, magnético y, sobre todo, naranja".

El encuentro entre Trump y Machado no parece que haya sido muy positivo para la opositora, pues desde Washington se sigue considerando que no tiene apoyos suficientes para gobernar Venezuela.

Mientras tanto, el presidente de EEUU aseguraba que Delcy Rodríguez "es una persona estupenda con quien hemos trabajado muy bien". "Parece que el gringo ya ha elegido a su chamita", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde ve a Machado "lejos de su país, aún más lejos de la presidencia, sin su hombre y probablemente sin su Nobel a poco que se haya ido al baño sin él".

Delcy, por su parte, definía su conversación con Trump como de "respeto mutuo" y, en un acto institucional, celebraba la nueva etapa política que se abre en Venezuela. "Ama al gringo y él a ella", comenta Wyoming, para el que el drama de este 'culebrón' está "en el pueblo de Venezuela".

