Donald Trump y Delcy Rodríguez mantienen una llamada a horas de que el republicano reciba a María Corina Machado

Sí, pero Son muy pocos los detalles que se conocen sobre la conversación que ha tenido lugar este miércoles. Ambas partes se han limitado a explicar que han tratado el futuro de Venezuela.

Horas antes de recibir a María Corina Machado en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo una llamada con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Rodríguez describió la conversación como larga, productiva y cortés, aunque no ofreció detalles sobre la agenda tratada. Trump, desde el Despacho Oval, elogió a Rodríguez como una persona fantástica con quien ha trabajado bien, afirmando que abordaron muchos temas. Fuentes venezolanas confirmaron que el diálogo fue extenso y positivo, con ambos mandatarios trabajando para restaurar los canales diplomáticos rotos desde 2019. Machado, excluida de la transición, no cuenta con el respaldo estadounidense.

A horas de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reciba en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el republicano ha mantenido una llamada telefónica con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una conversación que desde Venezuela han explicado ha sido para abordar la "agenda de trabajo" y los "asuntos pendientes" entre ambos Ejecutivos.

"El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", ha asegurado la misma Rodríguez en un breve mensaje en su canal deTelegram. No obstante, la venezolana no ofreció detalles sobre esa agenda como tampoco ha precisado esos asuntos pendientes.

Respecto a la charla el presidente Trump se ha limitado a decir desde su Despacho Oval en una recepción a la prensa, que Rodríguez es "persona fantástica" y alguien con quien ha trabajado "muy bien": "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", ha asegurado Trump. Asimismo, el republicano ha asegurado que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Por su parte, fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE han confirmado que la conversación fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, quienes están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde 2019.

Todo, en la víspera de la recepción de Trump en la Casa Blanca a la también Premio Nobel de la Paz 2025. Precisamente, Machado ha sido excluido, por el momento, por EEUU de la transición en Venezuela. Y es que Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo de la Administración Trump, pese a que fueron sus fuerzas las que capturaron al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

De hecho, desde entonces Trump sostiene que EEUU mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano,anunciando incluso acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.