Wyoming, sobre el objetivo de EEUU e Israel en Irán: "El único plan parece que es arrasar la zona y controlar los recursos"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre los verdaderos motivos que mueven a Israel y Estados Unidos en su ataque a Irán y afirma rotundo que Trump y Netanyahu "son más aficionados al marisco que a la democracia".

Wyoming arranca El Intermedio con su habitual recuerdo para Gaza, pero también para Irán, Líbano y el resto de Oriente Próximo "porque en las últimas horas han caído miles de bombas, y no todas en casa de los ayatolás".

"Si Israel quiere mejorar la situación de los iraníes debería empezar a mejorar la puntería", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde analiza el "balance desolador" de los primeros cuatro días de guerra.

"¿Y todo esto para qué? ¿Qué persiguen Estados Unidos e Israel?", se pregunta Wyoming, que no cree que llevar la democracia a Irán sea su "prioridad" teniendo en cuenta "lo que hizo Trump en Venezuela": "Son más aficionados al marisco que a la democracia, eso está claro", añade.

Tampoco cree que sea por las armas nucleares, pues recuerda que Trump dijo en junio que habían conseguido destruir el programa nuclear iraní.

"Seguramente estará relacionado con el control de esta zona estratégica y de sus recursos naturales", afirma Wyoming, al que no dejan de sorprender las excusas que ofrecen los mandatarios. Sin ir más lejos, ayer Benjamín Netanyahu citaba la Torá para justificar los ataques.

Para el presentador, "el único plan por el momento parece que es arrasar la zona y controlar los recursos". Por ello, les recuerda la cita de otro libro sagrado, el Evangelio de Lucas: "Guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas".

