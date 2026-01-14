Wyoming, sobre las presuntas pruebas a las que obligaba Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Es ilegal e indignante, y lo sabes"

Wyoming analiza en este vídeo las denuncias de agresión sexual contra Julio Iglesias, así como las acusaciones de sus extrabajadoras de exigirles someterse a pruebas de infecciones de transmisión sexual.

Según la revista '¡Hola!', Julio Iglesias estaría preparando su defensa tras las acusaciones de dos extrabajadoras de agresión sexual. Un asunto que, según Wyoming, "pinta cada vez más negro, más incluso que el propio Julio Iglesias".

El escándalo ya ha llegado a la prensa internacional, que se han hecho eco de los presuntos casos de acoso y agresión sexual, tras los testimonios publicados por 'elDiario.es' y 'Univisión'.

En ellos, se recoge cómo Julio Iglesias obligaba a sus empleadas a hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual y pruebas de embarazo.

"Nunca había oído que una empresa hiciera exámenes de infecciones de transmisión sexual", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura, con 'dardo' al cantante, que eso es porque "no solo es ilegal, sino indignante, y lo sabes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.