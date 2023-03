El Gran Wyoming centra su monólogo en el incendio de Villanueva de Viver, que ya ha arrasado 4.000 hectáreas entre Teruel y Castellón, hasta donde se ha desplazado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para conocer la situación. Allí, ha prometido recursos para la recuperación, pero el presentador señala que "a nadie se le escapa que un incendio de estas características, en marzo, presagia un verano complicado" y añade que el cabio climático está modificando "hasta nuestros refranes".

El presentador de El Intermedio explica que esta situación le recuerda a la tribu de los piraha en el Amazonas, pues no utilizan los tiempos verbales en su lenguaje y apunta que "al no poder expresar el pasado ni el futuro, están obligados a vivir en el presente". Por ello, se pregunta si tendremos algo de sangre piraha, pues comenta que "si ya sabemos que este verano puede ser catastrófico en cuanto a incendios, ¿estamos tomando las medidas oportunas? O, como denunciaban los bomberos de Castilla y León hace un mes, "no hay preparado ningún plan de anticipación".

El Gran Wyoming destaca que la castellanoleonesa fue la región de toda Europa con más incendios, ardieron cerca de 100 mil hectáreas, es decir, unos 120.000 campos de fútbol, casi un tercio de la superficie afectada en toda España. "Es el momento de fijarnos en el pasado para prepararnos de cara al futuro. No seamos pirahas", sentencia.