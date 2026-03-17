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Tras la reacción del resto

Wyoming, sobre la postura de España con la guerra de Irán tras la reacción del resto de Europa: "Hemos creado tendencia"

"Fuimos los primeros en decir 'no' a esta guerra y ahora todos se están sumando", destaca El Gran Wyoming, que afirma que España "ha creado tendencia" en su 'no' a la guerra de Irán.

Wyoming, sobre la postura de España con la guerra de Irán tras la reacción del resto de Europa: "Hemos creado tendencia"

España sigue manteniendo su postura en contra de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. "En este momento, España no se plantea ninguna misión en el Estrecho de Ormuz porque lo que nos planteamos es la exigencia de que la guerra termina", ha asegurado Margarita Robles, que ha destacado que "no tiene ningún sentido y es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos".

Por eso, la ministra de Defensa ha afirmado que "España nunca va a aceptar cuestiones sucedáneas porque el objetivo tiene que ser que la guerra termina ya". Después de escucharla, El Gran Wyoming destaca en el plató de El Intermedio que no le extraña "que la ministra saque pecho": "Fuimos los primeros en decir 'no' a esta guerra y ahora todos se están sumando".

"Hemos creado tendencia", destaca El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

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