Hace unos días, la Comunidad de Madrid aseguraba que la Hacienda tenía que devolver a la pareja de Isabel Díaz Ayuso 552.000 euros y daban a entender que eso anulaba la investigación por supuesto fraude fiscal contra Alberto González Amador.

No deja de resultar sorprendente que una administración pública se esté volcando en la defensa de lo que ellos siempre han considerado un ciudadano particular. El propio portavoz y consejero del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, llegaba incluso a asegurar que el Gobierno estaba atacando a un particular. "Cada vez que hay una injusticia en España, sale un representante de la Comunidad de Madrid", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador recuerda que es "un ciudadano particular cada vez menos particular" y que "ya sabemos que se llevó comisiones millonarias en plena pandemia e incluso intentó vender vacunas a Costa de Marfil quintuplicando su precio ". "Puede que esto sea legal, pero es inmoral", afirma rotundo el presentador, que se pregunta: "Si es un particular, ¿por qué se le defiende en ruedas de prensa oficiales? ¿Por qué se reúne con el número dos de la presidenta?".