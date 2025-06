Un hombre manda un mensaje a un amigo al que prestó 2.000 euros: "Marcos, recuerda que no me tienes que pedir más dinero"

El Intermedio sale a la calle para saber si los viandantes han prestado dinero a algún amigo y lo han reclamado al ver que este no se lo devolvía. Un chico explica que si es una cantidad pequeña, lo deja pasar. Una chica opina igual pero, como señala, lo deja caer. "Me muero de vergüenza con lo de reclamar dinero", añade. A pesar de ello, si es una cantidad considerable como, por ejemplo, 500 euros, sí que los reclama.

Otro hombre comenta que él siempre lo reclama. "Cuando haces un viaje con amigos siempre está el listo que va escurriendo el bulto y se queda al margen", comparte, "pero, hay aplicaciones que te permiten solicitar el dinero". En cuanto a los motivos por los que han dejado dinero, un señor cuenta que se lo han pedido para "un tema de una vivienda" o para hacerse "algún retoque estético".

Un chico, por su parte, cuenta que decidió prestar 2.000 euros de la herencia de su padre a una persona importante para él. "No se lo voy a reclamar", explica. Otro señor explica que algún amigo le ha llegado a deber 2.000 o 3.000 euros y le ha costado que se lo devolviera aunque lo ha conseguido. "Le dejaba dinero para pagar cenas y cosas así", explica.

"Prefiero perder el dinero a perder un amigo", cuenta un hombre, "es la mejor manera de tener amigos". Otro, en cambio, considera que si un amigo te debe dinero "no es un amigo". "Marcos, recuerda que no me tiene que pedir más dinero", afirma ante la cámara.