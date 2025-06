El Intermedio trata de descifrar el significado del gesto de Santos Cerdán a Pedro Sánchez en el Congreso

Una noticia de última hora irrumpe en directo en el plató de El Intermedio: "Santos Cerdán, al borde de la imputación". A pesar de que todo parece indicar que el PSOE apoya a su secretario de organización, Wyoming no lo tiene tan claro.

"El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, está al borde de la imputación por una grabación de la Guardia Civil que ya está en manos del juez y que probaría su implicación en el cobro de comisiones ilegales", informa Sandra Sabatés en El Intermedio. "Vaya díitas que lleva este Gobierno. Ya solo falta un titular que diga: 'Un informe de la UCO vincula a Santos Cerdán con el fracaso de Melody en Eurovisión'", bromea Wyoming.

Tanto él como sus compañeros de partido se han mostrado tranquilos y confiados acerca de este asunto. "No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme", ha dicho Cerdán. Los líderes socialistas han seguido apoyándole y así lo han declarado públicamente, pero el presentador del programa de laSexta no tiene del todo claro que esto sea así.

Sus dudas se basan en un curioso vídeo grabado en el Congreso en el que puede verse cómo el secretario de organización hace un gesto extraño al acercarse a Pedro Sánchez: "Parece que la va a tocar la espalda, pero va a por Patxi López, hace un amiguillo, Patxi se gira y hace como que no lo ha visto".

Para esclarecer este asunto cuenta con la inestimable ayuda de sus "colaboradores graciosillos". "A ver, no tienen por qué llevarse mal. Tú tampoco me saludas cuando llegas a trabajar y somos amigos", opina Dani Mateo. Cristina Gallego también da su punto de vista acerca de este tema, o lo intenta: "¿Santos Cerdán es la del traje de flores?".

Isma Juárez, por su parte, cree que "claramente hay una crisis". "Unos buenos amigos se saludarían diciendo 'ey, qué pasa, bro'", concluye. También puede ser, apunta, a que "haya pasado por el baño y no se haya lavado las manos".