Polémica por las palabras de Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado, durante un acto organizado por las Nuevas Generaciones del Partido Popular, que la Guerra Civil no se fue consecuencia del golpe de estado franquista sino que la responsabilidad fue del Partido Socialista.

"Y, como iba muy mal en las elecciones del 33, arrasa la derecha. Y ese el origen de la Guerra Civil, el Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder y, como no lo acepta, hace el golpe de estado del 34 que, como bien ha dicho nuestro presidente, lo llama la revolución de Asturias, pero fue un golpe de estado", argumentaba la expresidenta madrileña en el acto.

"Luego hubo unas elecciones en el 36 pero eso ya tal...", indica el Gran Wyoming irónico tras escuchar las palabras de Aguirre. "¿O sea que la culpa fue de los socialistas? Los militares golpistas con Franco a la cabeza no tuvieron nada que ver en la Guerra Civil ni en la campaña de exterminio, ni nada... ni en los 40 años de represión posteriores", añade el presentador. Y expone: "Una cosa está clara, a Aguirre no solo le salían rana sus consejeros sino también sus profesores de historia", pero añade, "es muy benevolente echarle la culpa a sus profesores, lo de Aguirre no es ignorancia, es pura manipulación".