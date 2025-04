Wyoming, muy crítico con las bromas en un chat de servicios sociales durante la DANA: "Desagradables y fuera de lugar"

Emilio Argüeso, exsecretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha compartido varias conversaciones de WhatsApp en las que se podían leer las bromas de algunos cargos que no acababan de calibrar del riesgo al que se enfrentaban.

El informe pericial facilitado al juzgado de Catarroja por el exsecretario Autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha revelado que el Gobierno de Carlos Mazón ignoró su advertencia sobre los barrancos. "Esto contradice el supuesto apagón informativo al que el Gobierno valenciano viene agarrándose desde el pasado 29 de octubre", expone Sandra Sabatés.

Como explica la presentadora, el exsecretario ha compartido con el juzgado todas sus llamadas y conversaciones de WhatsApp de los días 28, 29 y 30 de octubre con altos cargos de la Generalitat Valenciana y miembros del CECOPI. "Destaca una conversación con la vicepresidenta, Susana Camarero, en la que ya le advertía de la situación a las 14:45 h", indica Sabatés. Argüeso le explicaba que los barrancos estaban a punto de colapsar y ella respondía: "Jope, si necesitas algo nos dices". "Viendo el nivel de la respuesta está claro que aquel día hubiera dado exactamente igual tener al mando a Susana Camarero que a Tamara Falcó", comenta Wyoming.

En esas conversaciones, ademas, "parece desprenderse que algunos cargos de la Generalitat no acababan de calibrar la gravedad del riesgo al que se enfrentaba", indica Sandra. Incluso, "se llegó a bromear con mensajes del tipo 'me he olvidado los remos pero llevo manguitos flotadores'", añade la presentadora.

"¡Qué cachondos!", espeta, Wyoming, irónico, "es como el chiste de Gila: 'Habéis matado a 200 personas pero me he reído...'". "Menuda broma más desagradable y fuera de lugar", añade el presentador, "ese autor no necesitaba precisamente remos ni manguitos, sino una brújula porque está claro que había perdido el norte".