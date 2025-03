Wyoming 'indignado' con sus 'pacientes': "Joder, uno no habla y al otro no se le entiende una mierda"

El Gran Wyoming vuelve a abrir su consultorio sentimental para resolver las dudas amorosas de los espectadores. "Es como el Zendal de los sentimientos con la diferencia de que esta clínica no nos ha costado ni un duro", afirma Wyoming. La primera consulta es de un hombre que cuenta que su pareja cambia la cerradura de su casa cada semana y no sabe por qué.

"Estimado amigo, el hecho de que tu novia cambie la cerradura cada semana es una pista de que algo no va bien en vuestra relación", responde Wyoming, "tal vez es que ella quiere mantener su espacio propio o tal vez es que no te quiere ver ni en pintura". El doctor concluye diciéndole que, lo más probable, es que le esté poniendo los cuernos con un cerrajero.

En el siguiente mensaje de audio no se escucha nada. "Sin duda, con esa labia no vas a llegar muy lejos", responde Wyoming. En la última consulta, una persona cuenta que tiene un amigo al que le gusta una niña pero no sabe cómo decírselo. "Joder, uno no habla y al otro no se le entiende una mierda", afirma Wyoming.

El doctor le recomienda que deje de usar esa voz. "Tal vez en tu cabeza crees que suena como Clint Eastwood pero en la de los demás suenas como si te acabaras de trabar un cuchillo". Para solucionar el problema de su amigo, Wyoming le dice que debe intentar ser el mismo. "Pero veo que no te va a funcionar mucho... intenta ser Brad Pitt", concluye.