Wyoming, después de que en el Congreso pidan la dimisión de Mazón: "Ya no sé qué hace falta para que este hombre se vaya"

El Congreso de los Diputados ha recibido a Alberto Núñez Feijóo con gritos de "Mazón, dimisión". Esto se produce justo el día que se ha aprobado poner en marcha una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido en Valencia durante la DANA del 29 de octubre. "El PSOE ya ha adelantado que llamará a Feijóo a declarar en esa comisión, que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos salvo PP y Vox", expone Sandra Sabatés.

"El grito ha llegado a la sede de la soberanía nacional", comenta el Gran Wyoming, "yo ya no sé qué hace falta para que este hombre se vaya". Este no es el único foco de presión sobre el president de la Generalitat Valenciana. Lo socialistas valencianos insisten en pedir un adelanto electoral porque creen que con la marcha de Mazón ya no es suficiente.

Además, también se han conocido más detalles que desenmascaran la gestión de Mazón. "La AEMET ha facilitado a la jueza que instruye el caso un informe con las 24 comunicaciones y las decenas de avisos a Protección Civil emitidos el día de la DANA", expone Sabatés, "lo que contradice el argumento de la falta de información esgrimido por el Gobierno valenciano".

Podemos, por su parte, ha hecho público un informe pericial que afirma que la foto de Mazón entrando al CECOPI podría estar manipulada. "No me digas más... han metido el filtro Valencia", apunta Wyoming, "definitivamente Mazón es como una orquesta de pueblo, para cada tema tiene su propia versión".