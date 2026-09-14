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Críticas al Gobierno

Wyoming, sobre Ester Muñoz y sus acusaciones por Ceuta: "Le ha faltado decir que Marlaska fue repartiendo flyers al otro lado de la frontera"

La portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que el Gobierno no ha tenido intención de proteger la frontera española con Marruecos en Ceuta y considera que abandonaron a la ciudad autónoma.

La portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que el Gobierno no ha tenido intención de proteger la frontera española con Marruecos en Ceuta y considera que abandonaron a la ciudad autónoma.

El Partido Popular sigue buscando rédito político de la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta. "Alberto Núñez Feijóo pretende europeizar la crisis migratoria y el próximo lunes viajará, por cuarta vez, a la ciudad autónoma, en esta ocasión acompañado por el presidente del PP europeo", indica Sandra Sabatés.

El PP, además, ha elevado el tono en sus acusaciones. Ester Muñoz ha afirmado que el Gobierno tenía la información "y no quisieron proteger nuestra frontera". "Si a eso le añadimos las informaciones que salieron que dicen que el jefe de gabinete trasladó la información del CNI la noche anterior al delegado y que hubo orden de Marlaska de no hacer nada, es evidente que tenemos un gobierno que abandonó a Ceuta y pudo promover que pasara lo que pasó", añadía.

"O sea que el Gobierno sabía lo que iba a pasar y no solo lo promovió, sino que el mismísimo Marlaska dio orden de no intervenir", expone Wyoming, tras las palabras de la portavoz del PP en el Congreso. El presentador, irónico, señala que Muñoz "se ha quedado corta".

"Le ha faltado decir que el ministro fue repartiendo flyers al otro lado de la frontera para invitar a cruzar", añade. Wyoming afirma que cada vez que a la portavoz del PP le ponen un micro delante "el espectáculo está garantizado".

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