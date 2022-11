"Amigos, la situación que viven los sanitarios en España me deja helado", afirma rotundo El Gran Wyoming en el pico de la mesa de El Intermedio, desde donde reflexiona sobre cómo "la sanidad pública no parece ser una urgencia" para los políticos. Y es que en la sesión de control en el Congreso y este tema que tiene en la calle a miles de sanitarios no ha sido protagonista "ni por equivocación".

"¿Para cuándo un pleno monográfico sobre el tema? ¿qué está haciendo la ministra Carolina Darias? ¿a qué espera para hacer un pacto de Estado o un Plan Nacional para la Defensa de la Sanidad Pública?", se pregunta Wyoming, que afirma que a la ministra de Sanidad "solo falta que le manden a M Clan cantándole 'Carolina, trátame bien'".

"La Sanidad es el gran debate nacional pendiente y alguien debe tomar cartas en el asunto", destaca el presentador, que reflexiona sobre la gravedad del asunto: "A ver si estamos tan entretenidos con que no se rompa España, que no nos damos cuenta de que lo que puede terminar hecha añicos es la Sanidad".