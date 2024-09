Wyoming arranca su monólogo de El Intermedio con una "mala noticia": "Somos tontos, pero no solo yo, todos, no nos salvamos ni uno". El presentador explica que, aunque el ser humano "ha dominado la tierra, el mar, ha subido al espacio, ha sido capaz de controlar la energía del átomo y ha enviado satélites a los confines de la galaxia, no ha sido capaz de inventar un bote de ketchup al que no haya que darle un golpe en el culo para que salga el contenido".

Además de esta "muestra de inutilidad", Wyoming afirma que "en los últimos años nos estamos haciendo aún más tontos", pues "mientras la ciencia y la tecnología avanzan como nunca, a la vez estamos cuestionando cosas que hasta hace poco eran verdades indiscutibles", como el terraplanismo, los antivacunas o aquellos que afirman que el calentamiento global no existe, que hay aviones que nos fumigan o que si llevas una piña en el carro de un determinado supermercado, "ligas".

Como último ejemplo de las consecuencias terribles de este tipo de ideas que se transmiten en redes o canales autodenominados alternativos, la modelo Elle McPherson ha anunciado que ha rechazado la quimioterapia para tratarse el cáncer de mama a cambio de un tratamiento alternativo y holístico, algo que ya hizo Steve Jobs "y, por resumir, tampoco es que le funcionara muy bien", comenta.

"El problema es que hemos decidido dejar de hacer caso a los que realmente saben para atender a todo tipo de charlatanes y cantamañanas", reflexiona Wyoming, que asegura que "aunque nos creamos muy listos, en el fondo somos muy tontos". Por todo ello, manda un consejo: "Si tenéis un problema médico, haced más caso a vuestro doctor y no a una modelo o a cualquiera que os diga cosas cuquis desde una pantalla, porque probablemente solo hay un sacacuartos".