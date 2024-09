La humorista Cristina Gallego se ha transformado en María Jesús Montero para mostrar cómo va a a conseguir el Gobierno sacar adelante los presupuestos y que, de esta manera, se asegure la legislatura. La fórmula de la 'vicepresidenta' no requiere de fórmulas complejas sino atender, más bien, al ámbito de lo paranormal y lo místico.

"Wyoming le he traído una aguja", le dice 'María Jesús al presentador, "¿usted me puede dar un chorrito de su sangre?". "Es que necesito sangre de virgen para un amarre que me apruebe las cuentas públicas... vamos, lo que viene siendo un conjuro presupuestario", explica la 'ministra de Hacienda'. "¿Tan mal está la situación que tiene que recurrir a la magia para aprobar los Presupuestos?", pregunta Wyoming.

"Los presupuestos están prácticamente aprobados", argumenta 'Montero', "pero, por si acaso, voy a recurrir a un antiguo sortilegio maya". Y avisa a los espectadores: "Esto no lo hagan en sus casas sin la supervisión de un chamán zapoteca". La 'vicepresidenta' comienza a decir su conjuro utilizando una lengua muerta. "Una cosa te voy a decir, Sandra, se le entiende mejor que cuando explica la financiación singular", afirma Wyoming.