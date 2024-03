Pedro Sánchez se ha defendido en un pleno del Congreso de las acusaciones del Partido Popular y ha recordado a Feijóo cómo llegó a presidir su partido. "Me causa sonrojo que siempre saque tajada de la corrupción", decía, para acto seguido preguntarle ante los diputados: "¿Por qué cayó el señor Casado? Cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar esa corrupción".

Unas palabras antes las que El Gran Wyoming no puede evitar reaccionar: "Ha hecho mucho daño la televisión en color. ¡Se ha puesto colorado!", dice refiriéndose al líder de los populares.

Aunque también aprovecha su intervención para mostrar su desacuerdo con Pedro Sánchez: "Aquí no vale todo. No se puede faltar a la verdad". Y, es que, "Feijóo no llegó a presidir el PP por que cayera Casado. Llegó porque a Casado lo tiraron por la ventana, lo arrastraron por los medios y sobre lo que quedaba de él acabó taconeando Isabel Díaz Ayuso mientras versionaba a su amigo Nacho Cano al grito de 'hoy no te vas a levantar'".