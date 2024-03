El sumario del 'caso Koldo' también revela otra importante información sobre los miembros de la trama: sabían que estaban siendo investigados por la UCO desde, al menos, noviembre del 2023; tal y como han revelado los pinchazos telefónicos. De hecho, en una de las conversaciones intervenidas, Koldo García dijo a otro de los investigados 'No te preocupes, lo sé todo' y añadió: 'Sé que están, cómo están y cuándo están'.

"Vigila, conduce, te asesora y de un golpe te parte troncos", destaca El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio; y añade que "también (te parte) el alma": "Y, si no, que se lo pregunten a Ábalos". Y, es que, el que fuera ministro de Transportes se ha quedo "muerto" al conocer la noticia: "No tengo ni idea, me he enterado ahora", comentaba a un medio de comunicación; donde también afirmaba que no se lo podía "esperar en la vida".

Aunque una de las frases que más ha repetido es que se "ha quedado muerto"; un afirmación que usa Wyoming para lanzarle este dardo: "No se preocupe señor Ábalos, que no está usted muerto, aunque políticamente hablando es un zombie, un muerto viviente". "Eso sí, usted no muerde, de las mordidas se encargaba su asesor", suelta en este vídeo.