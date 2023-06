Tras el reportaje de Isma Juárez en el que ha preguntado a los españoles por sus trabajos, el reportero de El Intermedio ha desvelado en directo cuál fue su peor trabajo: "Cuando estaba en la universidad era público de televisión", explica Isma, que recuerda el día que tuvo que ir como público a un magacín matinal "cobrando 27 euros": "Me puse una camisa de rayas para no salir detrás del de sucesos", afirma.

En el caso de Wyoming, comenta que fue "una experiencia que casi me cuesta la vida". El presentador cuenta cómo "una vez me ofrecí de cobaya en un hospital": "Era un estudio sobre el sueño, me metieron un chute y empecé a convulsionar", indica.

"Lo que más me jodió fue que estaba helado y no podía decir nada y escuchaba a los médicos decir 'joder, qué putada, con lo bien que iba'", señala Wyoming, que asegura que aquello "fue un mal trabajo porque por poco palmo".