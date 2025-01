Wyoming comparte los audios que recibe cuando Chicote estrena programa : "Vete a tomar por...."

El presentador de El Intermedio Wyoming ha contado que este año han habilitado un teléfono para que los espectadores envíen audios y ha compartido los audios que suele recibir cuando Chicote vuelve a estrenar programa en la cadena.

"¿Cuándo empieza Chicote?", pregunta uno de los espectadores. "Quiero ver a Chicote, me coy a quedar dormido", le espeta otro. "Mira a ver si te puedes ir a tomar por culo y que empiece chicote, tío", se queja una seguidora del programa. Esta es solo una muestra de los audios que envían cada vez que Chicote va a promocionar su estreno en El Intermedio.

Sobre este último comentario, Wyoming ha bromeado asegurando que "este matiz último no lo he pillado". "No sé si le gusta el programa o no", ha indicado el presentador, quien ha preguntado a Chicote si consdiera que es una "indirecta sutil".

"El mensaje está claro, tiene un amor desmedido por ti", ha resumido el chef. Según ha argumento, como el "amor es desmedido", "no quiere que le acabes de dominar". "Quiere el programa de Chicote, que le quiere menos, pero no le va a despertar lo mismo. Yo hago esa lectura, llámame loco", ha bromeado también el chef.