El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa su visita por España y hoy ha mantenido un encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa, donde han firmado varios acuerdos comerciales para estrechar las relaciones entre ambos países, algo que Wyoming ha bautizado como 'Pasión de Capitales Extranjeros'.

Esta visita de Petro ha servido a Vox para marcar su agenda, mostrando su oposición a recibir con honores al dirigente colombiano, recordando su pasado guerrillero y acusándole de haber ofendido a España antes de iniciar este viaje diplomático, cuando habló de los libertadores de Colombia y de "liberarse del yugo español de la Corona". "Fue hace 213 años y España era una monarquía absolutista, así que nadie se puede ofender por esas palabras, a no ser que Vox quiera reconquistar Colombia, que puede ser una idea loca pero que no me extrañaría nada", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Sobre el momento en que la formación de extrema derecha abandonaba el Congreso justo antes del discurso de Petro, el presentador de El Intermedio asegura que "les ha venido bien, porque se han ahorrado el peor momento de la jornada", cuando el presidente colombiano se ha tomado su tiempo en firmar en el Libro de Honor del Congreso. "Nos ha legado un texto a la altura de Cien años de soledad, Cien años de chapa", bromea Wyoming tras repasar las reacciones de los diputados al ver cómo Petro se alargaba.