Wyoming carga contra Ester Muñoz: Si eres una patriota auténtica, ¿por qué dices esas cosas de un soldado español retenido?"

"De todas las opciones que tenía, ha decidido no defender a un soldado español que opera bajo bandera de la ONU en una zona de guerra", alucina Wyoming después de que Ester Muñoz frivolice con la retención del casco azul.

La situación en Irán ha provocado una decisión diplomática en España después de que, tras el alto al fuego, el ministro de Exteriores, Albares, ha anunciado la reapertura de la embajada española en Teherán, que ha permanecido un mes cerrada por la guerra. Una medida que ha provocado el enfado de Israel. Y es que le titular de Exteriores la ha calificado de "desgracia eterna". "Joder, suena genial, cuando lo dice Israel tiene pinta de buen rollo", destaca El Gran Wyoming, que manda "un fuerte abrazo al embajador español en Irán".

Por otro lado, el PP ha provocado la polémica del día. Tras días de perfil bajo y con una clara incomodidad a la hora de definir su postura sobre la guerra de Irán, la portavoz popular, Ester Muñoz, ha provocado un incendio en su partido al valorar con una enorme frivolidad la noticia de que Fuerzas israelíes retuvieron a una casco azul español en el Líbano. "Posiblemente ha sido uno de los mayores errores y deslices de la portavoz popular", afirma Sandra Sabatés, que enseña en este vídeo las polémicas declaraciones de Muñoz.

"La ministra de Defensa decía que durante una hora estuvo retenido un militar, no tengo más información y, por tanto, no voy a decir qué nos parecer porque no sabemos por qué, lo que sí sabemos es que fue durante una hora", ha insistido Ester Muñoz, a lo que El Gran Wyoming contesta tajante en el plató: "Vamos, que no le parece nada". "Hasta este punto, digamos que todo bien, hasta que Ester Muñoz ha pensado que puede cagarla más y se ha tirado a la piscina aunque no hubiera agua", explica el presentador, que enseña cómo la portavoz del PP ha frivolizado diciendo que ella ha estado retenida más tiempo en controles de tráfico.

"¿Qué necesidad había?, ¿es la madre del soldado?", pregunta alucinado El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde reflexiona: "Si eres una patriota auténtica, ¿por qué dices esas cosas de un soldado español retenido?". "De todas las opciones que tenía, ha decidido no defender a un soldado español que opera bajo bandera de la ONU en una zona de guerra", alucina Wyoming, que recuerda que "fue retenido y agredido físicamente". Además, el presentador explica que "el Ejército israelí no lo liberó hasta que medió el Gobierno español".

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