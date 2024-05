El Gran Wyoming asegura que en la vida hay una primera vez para todo y señala que será la primera que destaque algo positivo de Isabel Díaz Ayuso. "La gestión de la señora Ayuso nos parece tan discutible como ser calvo y llevar coleta", pero destaca que esta vez la presidenta madrileña "ha acertado".

El presentador de El Intermedio expone que hace unos días el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alpedrete, en manos del PP y Vox, retiró el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer de una plaza y del centro cultural.

Ambos eran dos leyendas de nuestro cine, vecinos de ese pueblo durante gran parte de su vida y militantes de izquierda, lo cual, "no debería ser obstáculo para ser homenajeados salvo que seas un fanático o un sectario", sostiene.

La presidenta madrileña ha publicado un mensaje en redes sociales condenando esa decisión y pidiendo al alcalde de Alpedrete que rectifique. Algo que Wyoming aplaude y añade: "Usted y yo también podemos coincidir en algo".

Aunque la anima a no quedarse ahí. "¿Por qué no exige reponer los versos de Miguel Hernández en el memorial de las 13 rosas del cementerio de la Almudena de Madrid? ¿Por qué no se anima a pedir que se repare la obra maestra de fanatismo cometida por el Ayuntamiento de Madrid como fue la destrucción de la placa de homenaje al ministro socialista Indalecio Prieto? ¿Por qué no hace caso a las organizaciones de memoria histórica y permite que se coloque en el edificio de la Puerta del Sol una placa que recuerde que aquel lugar fue un centro de tortura del franquismo?", plantea.