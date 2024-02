El Parlamento Europeo ha pedido a España que investigue si hubo injerencia rusa en el 'procés', así como los posibles contactos de Carles Puigdemont con agentes del Kremlin en 2017. "Él es Mont, Puigdemont", comenta Wyoming, que apunta que, en este caso, sería "un agente sin licencia para matar".

En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming y Sandra Sabatés analizan la llamada 'trama rusa' y el presentador desvela un dato que explicaría que Puigdemont es un espía: "A él también le gusta agitado, pero no revuelto, y no me refiero al dry Martini, sino al peinado". También repasan las posibles injerencias rusas en el 'Brexit', la extrema derecha de Francia, Italia o Alemania, así como las elecciones en Estados Unidos que ganó Donald Trump.

Sobre las nuevas informaciones acerca de esta 'trama rusa', Wyoming asegura que "parece cada vez más una peli de James Bond" y la titula como "Desde Rusia, con calçots".