El Gran Wyoming se convierte en 'Wyo Javier' junto a Sandra Sabatés, como 'Sandrota Corredera' y 'Dani Mateomoros' para analizar en 'Sálvame de los Windsor' las críticas que el príncipe Harry realiza en su libro a la familia real británica. "Esa pobre familia sí que tiene una verdadera cuesta de enero", ironiza el presentador, que destaca "los bombazos" del príncipe Harry en su biografía.

Y es que detalla episodios muy controvertidos de su vida, como la pelea con su hermano Guillermo en la que llegaron a las manos. "Se lanzó y me tiró al suelo", destaca Harry, que asegura que no tiene contacto con su hermano pero espera que puedan "encontrar la paz" y de tener "ese sentimiento de familia de nuevo". Unas palabras que sorprenden a 'Wyo Javier': "No sé qué tiene en la cabeza este chico, dice que quiere reconciliarse con su familia y luego no para de rajar de ellos, ¿dónde se ha criado en Buckingham o en Cantora?". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.