Wyoming afirma que Trump ha conseguido "que la izquierda esté de acuerdo con el papa y con Giorgia Meloni"

Tras su enfrentamiento con el Papa León XIV, Trump carga ahora contra la primera ministra de Italia. Para Wyoming, el presidente de EEUU "ha puesto el mundo patas arriba" y "ha conseguido que la izquierda esté de acuerdo con el papa y con Meloni", ironiza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que pensaba que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, "era valiente", pero que se equivocó. Esta ha sido su respuesta a las críticas de la italiana por sus palabras contra el papa, ataques que la primera ministra considera que son "inaceptables".

"Por primera vez, Trump ha admitido un error", exclama con ironía el Gran Wyoming: "Y no tiene que ver con haber iniciado una guerra absurda, ni haber secuestrado un precedente, haberse cargado a mil personas, ni amenazar cada dos días con la conquista de un país", ataca con ironía.

Se trata, según el presentador, de "haber pensado bien de alguien". "A mí me parece un error mucho mayor haber puesto el mundo patas arriba, y lo digo porque ha conseguido que la izquierda esté de acuerdo con el papa y con Giorgia Meloni. Trump es capaz de hacer que todo el mundo se ponga de acuerdo, todo el mundo menos él mismo con su versión de hace cinco minutos", ha zanjado entre risas.